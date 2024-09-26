Архитектурную подсветку оборудуют на шести зданиях в туристическом центре Пскова

23:30, 26 сентября 2024, ПАИ

Работе над архитектурной подсветкой зданий в центре Пскова рассказала председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Тему развития туристской инфраструктуры обсудили в правительстве региона сегодня, 26 сентября.

Так, на шести зданиях в туристическом центре Пскова появится подсветка. Глава региона подчеркнул, что каждое здание нужно подсветить грамотно, основываясь на архитектурных решениях.

Марина Егорова также доложила об итогах летнего турсезона в Псковской области. По её словам, 244 тысячи человек составил турпоток в регион с мая по август, что на 13 % больше, чем в 2023 году.

Ранее сообщалось, что причал с прокатом лодок и катамаранов построят в Пскове.