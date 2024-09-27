Руководитель образовательного проекта «Шахматы – игра людей» подвёл его итоги

12:34, 27 сентября 2024, ПАИ

Итоги образовательного проекта «Шахматы – игра людей» подвёл директор АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим», руководитель проекта Святослав Самсонов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 27 сентября.

«Мы исследуем ситуацию, связанную с развитием шахматного образования в школах города, и выясним, насколько велик кадровый голод. Его мы попытаемся закрыть при помощи студентов, обученных в рамках проекта «Шахматы – игра людей». Целью было создание условий для получения в дальнейшем специализированного образования по теме шахмат либо в рамках повышения квалификации, либо для существующих работников, либо как повышение квалификации для будущих работников школ», – отметил Святослав Самсонов.

Первично предполагалось за прошедшее время обучить 90 человек, в том числе 15 учителей, уточнил гость пресс-конференции. «У нас есть позитивные итоги, связанные с тем, что интерес проявили существующие педагоги. Также у нас есть примеры того, как люди уже устроились в школы на новые рабочие места. Сейчас мы совместно с нашим партнёром – Псковским областным институтом повышения квалификации работников образования за летний период проработали создание электронных образовательных курсов по данному направлению и планируем в дальнейшем его развивать», – сказал он.

Добавим, что АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим» объединяет любителей спорта в клубы, формирует положительное отношение к спорту и здоровому образу жизни, а также внедряет новые методики и технологии в сферу любительского спорта.

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