Впервые в Псковской области прошёл масштабный образовательный шахматный проект – руководитель центра «Лидер»

15:06, 27 сентября 2024, ПАИ

Впервые на территории Псковской области состоялся такой масштабный образовательный шахматный проект, оценил проект «Шахматы – игра людей» руководитель структурного подразделения «Шахматы» ГАОУ ДО «Лидер» Александр Шпак на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 27 сентября.

«В образовании без энтузиастов никуда, но их нужно поддерживать, помогать приобретать нужные знания. Впервые на территории Псковской области состоялся такой масштабный образовательный шахматный проект. У нас было большое количество теоретической подготовки и практических занятий. Со слушателями работали несколько лекторов. Очень важно, что можно было делать перерывы между занятиями. Для слушателей это возможность уложить по полочкам полученные знания, сделать выданные педагогами занятия или самостоятельно позаниматься. Окончательные итоги подводить рано, но слушатели с интересом посещали занятия, участвовали в практической части. Думаю, в ближайшее время мы узнаем, сколько из них останется в шахматном образовательном процессе. Определённая доля интереса на этот счёт у нас есть», – резюмировал Александр Шпак.

Напомним, ранее итоги проекта, целью которого является создание условий для получения в дальнейшем специализированного образования по теме шахмат либо в рамках повышения квалификации, либо для существующих работников, либо как повышение квалификации для будущих работников школ, подвёл его руководитель Святослав Самсонов.

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