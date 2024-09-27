Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Впервые в Псковской области прошёл масштабный образовательный шахматный проект – руководитель центра «Лидер»

Впервые на территории Псковской области состоялся такой масштабный образовательный шахматный проект, оценил проект «Шахматы – игра людей» руководитель структурного подразделения «Шахматы» ГАОУ ДО «Лидер» Александр Шпак на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 27 сентября.

Руководитель центра «Лидер» отметил, что в Псковской области впервые состоялся масштабный образовательный шахматный проект. Фото: ПАИ

«В образовании без энтузиастов никуда, но их нужно поддерживать, помогать приобретать нужные знания. Впервые на территории Псковской области состоялся такой масштабный образовательный шахматный проект. У нас было большое количество теоретической подготовки и практических занятий. Со слушателями работали несколько лекторов. Очень важно, что можно было делать перерывы между занятиями. Для слушателей это возможность уложить по полочкам полученные знания, сделать выданные педагогами занятия или самостоятельно позаниматься. Окончательные итоги подводить рано, но слушатели с интересом посещали занятия, участвовали в практической части. Думаю, в ближайшее время мы узнаем, сколько из них останется в шахматном образовательном процессе. Определённая доля интереса на этот счёт у нас есть», – резюмировал Александр Шпак.

Напомним, ранее итоги проекта, целью которого является создание условий для получения в дальнейшем специализированного образования по теме шахмат либо в рамках повышения квалификации, либо для существующих работников, либо как повышение квалификации для будущих работников школ, подвёл его руководитель Святослав Самсонов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 сентября 2024

Впервые в Псковской области прошёл масштабный образовательный шахматный проект – руководитель центра «Лидер»
27 сентября 2024

Цифровые курсы для обучения шахматных педагогов появились в Пскове
27 сентября 2024

Руководитель образовательного проекта «Шахматы – игра людей» подвёл его итоги
27 сентября 2024

Итоги проекта «Шахматы – игра людей» подводят в медиацентре ПАИ
26 сентября 2024

Гдовские «Хищники» вышли в финал первенства России по микрофутзалу
26 сентября 2024

Десант олимпийских чемпионов: в Пскове именитые спортсмены пообщались со школьниками
26 сентября 2024

Житель России пытался на спор отжаться 240 раз, но получил инфаркт на 239-м
26 сентября 2024

Олимпийский чемпион оценил шансы российских спортсменов на чемпионате мира по велоспорту

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...