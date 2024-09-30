Вандалы сломали качели в новом сквере в Опочке
Неизвестные сломали качели в новом сквере на улице Карла Маркса в Опочке. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».
«Опять кто-то сломал качели в новом сквере на улице Карла Маркса. Обидно, что одни стараются, делают, облагораживают, чтобы было красиво, комфортно и уютно людям в нашем городе, а другие халатно относятся ко всему, что благоустроено, думают только о себе», – отметили в газете.
Ранее неизвестные исцарапали свежевыкрашенные балки на пешеходном мосту в Опочке. Также вандалы выбили стёкла в Дедовичском ФАПе и разорвали баннеры у парка в Пушкинских Горах.
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