Более тысячи спортсменов принимают участие в Псковском полумарафоне

12:26, 29 сентября 2024, ПАИ

Более тысячи спортсменов принимают участие в Псковском полумарафоне, который проходит в Пскове сегодня, 29 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Утром состоялись детские забеги на 200 и 400 метров, а также соревнования на дистанцию один километр. В 12:00 состоялся старт соревнований на дистанции 10.55 и 21.1 километров.

Также на дистанцию уже отправились участники эстафеты 4x5 и пять километров в индивидуальном зачёте. Среди участниц – недавняя призёрка чемпионата России по спортивному ориентированию Екатерина Никитина.

Ранее организатор Псковского полумарафона Александр Кузьмин рассказал, что для участников подготовили уникальные медали.