О работе в округе рассказала депутат Псковской гордумы Анна Дмитриева

14:48, 30 сентября 2024, ПАИ

О работе в округе № 5 в Пскове рассказала депутат городской Думы Анна Дмитриева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. Напомним, 8 сентября была избрана депутатом гордумы от этого округа.

«Спасибо всем коллегам за помощь и поддержку. На первой сессии я старалась прислушиваться к более опытным товарищам. На самом деле в округе живут очень неравнодушные люди, которые помогают и предлагают инициативы. Они многое делают своими руками. Очень приятно, что руководители советов домов достаточно молодые люди, очень инициативные. А люди повзрослее делают своими руками чудеса во своих дворах», – отметила Анна Дмитриева.

На этой неделе депутат планирует посетить улицу Яна Райниса, где пообщается, в том числе, с жителями частных домов. По ее словам, поступило много вопросов, связанных с обновлением детских площадок.

«Многие из них пришли в негодность, а это касается наших детей и их безопасности», – сказала она.

Кроме того, на улице Лагерной, где идёт активное строительство военного госпиталя, 5 октября планируют провести мероприятие по уборке мусора, добавила Анна Дмитриева.