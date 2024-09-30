В Великих Луках отопление включат 1 октября
Отопление включат в Великих Луках с 1 октября. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.
«Первыми тепло получат объекты социальной сферы, затем тепло будет подаваться в многоквартирные дома по заявкам управляющих организаций», – отметили в администрации.
Ранее сообщалось, что отопление включат в Пскове 1 октября.
Ответы на наиболее частые вопросы, которые касаются старта отопительного сезона, читайте в нашей специальной подборке.
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