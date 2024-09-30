В Великих Луках отопление включат 1 октября

14:40, 30 сентября 2024, ПАИ

Отопление включат в Великих Луках с 1 октября. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

«Первыми тепло получат объекты социальной сферы, затем тепло будет подаваться в многоквартирные дома по заявкам управляющих организаций», – отметили в администрации.

Ранее сообщалось, что отопление включат в Пскове 1 октября.