Перед заселением в новый апарт-отель Пскова необходимо будет пройти опрос

16:48, 30 сентября 2024, ПАИ

Перед заселением в новый апарт-отель Пскова необходимо будет пройти опрос, сообщил руководитель компании-инвестора Юрий Фролов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 сентября.

«Будет анкета на сайте отеля и человек её будет заполнять и отправлять. Так мы посмотрим, кто он. Там будут некоторые вопросы психологического характера и нужно будет отправить своё фото», – отметил гость студии.

«Да, это не бизнес-подход, а мои принципы. Они мне дороже денег», – подчеркнул Юрий Фролов.

В музейно-гостиничном комплексе будут проводиться открытые вечера, куда будут приглашать всех, кому есть что рассказать, в том числе работников музейной сферы из других городов, уточнил руководитель компании-инвестора.

Ранее сообщалось, что псковичи смогут посетить экскурсии в новом музейно-гостиничном комплексе. Подробнее о его создании можно прочитать по ссылке.