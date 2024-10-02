Куда обращаться, если в доме не дали отопление, разъяснили жителям Пскова

16:06, 02 октября 2024, ПАИ

Куда обращаться, если в доме не дали отопление, разъяснила и. о. начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Дарья Дмитриева в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 2 октября.

«Если в вашей квартире до сих пор холодно, не поступил теплоноситель, есть какие-то проблемы, то огромная просьба обращаться в управляющую компанию с просьбой о развоздушевании. Либо, если реакции нет, то нужно обращаться в управление городского хозяйства. Мы также подключимся и постараемся помочь максимально быстро», – отметила гостья студии.

Дарья Дмитриева также подчеркнула, что одновременно подключается огромное количество многоквартирных домов, поэтому «нужно немного набраться терпения и к вам обязательно придут сотрудники».

Ранее стало известно, когда в муниципалитетах Псковской области появится тепло. Другие самые популярные ответы и вопросы об отопительном сезоне можно узнать здесь.