Стало известно, когда в муниципалитетах Псковской области появится тепло

15:07, 30 сентября 2024, ПАИ

1 октября отопительный сезон начнется в Пскове, Великих Луках, Дедовичском, Плюсском, Себежском, Пушкиногорском районах и Новоржевском муниципальном округе. Кроме того, тепло появится в этот день и в Печорском муниципальном округе, правда только в объектах соцсферы. Полноценное отопление уже для жителей в квартирах там планируют дать 4 октября.

В Куньинском и Локнянском районах батареи начнут прогреваться чуть позже – со 2 октября.