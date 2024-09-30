Стало известно, когда в муниципалитетах Псковской области появится тепло
1 октября отопительный сезон начнется в Пскове, Великих Луках, Дедовичском, Плюсском, Себежском, Пушкиногорском районах и Новоржевском муниципальном округе. Кроме того, тепло появится в этот день и в Печорском муниципальном округе, правда только в объектах соцсферы. Полноценное отопление уже для жителей в квартирах там планируют дать 4 октября.
В Куньинском и Локнянском районах батареи начнут прогреваться чуть позже – со 2 октября.
Ответы на наиболее частые вопросы, которые касаются старта отопительного сезона, читайте в нашей специальной подборке.
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