Отопление включат в Пыталовском муниципальном округе с 4 октября

21:08, 02 октября 2024, ПАИ

В Пыталовском муниципальном округе с 4 октября начнётся отопительный сезон, сообщили в администрации муниципалитета.

«Отопительный сезон стартует 4 октября в соответствии с постановлением администрации Пыталовского муниципального округа от 2 октября 2024 года», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон стартует в Усвятах с 3 октября.

Ответы на наиболее частые вопросы, которые касаются старта отопительного сезона, читайте в нашей специальной подборке.