Отопление включат в Пыталовском муниципальном округе с 4 октября
В Пыталовском муниципальном округе с 4 октября начнётся отопительный сезон, сообщили в администрации муниципалитета.
«Отопительный сезон стартует 4 октября в соответствии с постановлением администрации Пыталовского муниципального округа от 2 октября 2024 года», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что отопительный сезон стартует в Усвятах с 3 октября.
Ответы на наиболее частые вопросы, которые касаются старта отопительного сезона, читайте в нашей специальной подборке.
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