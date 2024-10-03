Профессиональный праздник отмечают псковские омоновцы

08:37, 03 октября 2024, ПАИ

Годовщину создания отрядом мобильных особого назначения празднуют в России 3 октября. В этот день в 1988 году в СССР были созданы первые отряды милиции особого назначения. Псковский ОМОН образован в 1992 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сегодня сотрудники ОМОН определяют будущее нашей Родины и мира, выполняя ответственные боевые задачи в рамках специальной военной операции. Сотрудники отряда, находясь на передовой борьбы с терроризмом и экстремизмом, проявляют решительность, выдержку и мужество, отметили в пресс-службе.



Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области



Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области



Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области



Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области







Отряды мобильные особого назначения Росгвардии выполняют задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности граждан, борются с терроризмом и экстремизмом, задерживают особо опасных преступников.

С начала года личный состав псковского ОМОН «Кром» свыше 1 700 раз привлекался к проведению специальных операций, а также к обеспечению общественной безопасности при проведении массовых мероприятий.

При содействии сотрудников ОМОН «Кром» из незаконного оборота изъято более двух килограммов наркотических веществ, 112 единиц огнестрельного оружия, свыше 2000 боеприпасов.

Сотрудниками инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» обезврежено большое количество боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

С 1992 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга более двухсот сотрудников награждены государственным наградами. Из них, орденом Мужества 15 сотрудников, медалью «За Отвагу» – 90 сотрудников, медалью «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степеней 60 сотрудников, медалью «За отличие в охране общественного порядка» 119 сотрудников.

С 1995 года псковский ОМОН более 30 раз выезжал на территорию Северо-Кавказского региона для обеспечения правопорядка и ликвидации незаконных вооруженных бандформирований.