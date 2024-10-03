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Общество

Переехавшие в Псковскую область соотечественники будут вовлечены в программу «Псковский гектар»

Вовлекать переехавших в регион соотечественников в программу «Псковский гектар» предложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках встречи с руководителем регионального Центра содействия переселению «Соотечественник» Натальей Тудаковой.

Переехавшие в Псковскую область соотечественники будут вовлечены в программу «Псковский гектар». Скриншот из Telegram-канала Михаила Ведерникова

«Те, кто желает развиваться в сельском хозяйстве, таких примеров очень много – Наталья Веревкина с супругом из Латвии переехали, они выращивают огурцы, помидоры, клубнику, саженцы клубники. Ольга и Владимир Соколовских – у них плантации гортензии», – рассказала Наталья Тудакова.

В свою очередь, Михаил Ведерников предложил вовлекать соотечественников в программу «Псковский гектар».

«У нас со следующего года заработает программа «Псковский гектар». Я думаю, это тоже будет хорошим аргументом для тех, кто является представителем востребованных специальностей, профессий, либо для тех, кто хочет какое-то свое дело на земле вести. Там много мер поддержки предусмотрено. Нужно до потенциальных жителей Псковской области эту информацию доводить», – подчеркнул глава региона.

Ранее для соотечественников в Псковской области состоялся выездной семинар «Агростартап». В рамках него участникик посетили экоферму «Изборский страус» в Печорском муниципальном округе, а также «Сады на Кудебе» и ферму «Ягодкино» в Палкинском районе.

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