Участники российско-белорусского слёта студотрядов в Пскове исследуют барсиков

13:13, 04 октября 2024, ПАИ

Участники российско-белорусского слёта студенческих отрядов в Пскове проходят квест по барсикам, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



















В маршрут для молодых людей вошёл в том числе и барсик-журналист.

Напомним, что мероприятие стартовало на площадке ПсковГУ 3 октября. На него приехали 200 студентов из разных регионов России и Белоруссии.

Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи.

Добавим, первые десять барсиков появились в городе в 2023 году. Каждый из них посвящён какой-то профессии или виду деятельности. Ранее глава Пскова Борис Елкин заявлял, что в городе могут появиться и новые фигурки барсиков, в том числе и по инициативе организаций или бизнеса.