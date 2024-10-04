Участники российско-белорусского слёта студотрядов в Пскове исследуют барсиков
Участники российско-белорусского слёта студенческих отрядов в Пскове проходят квест по барсикам, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
В маршрут для молодых людей вошёл в том числе и барсик-журналист.
Напомним, что мероприятие стартовало на площадке ПсковГУ 3 октября. На него приехали 200 студентов из разных регионов России и Белоруссии.
Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи.
Добавим, первые десять барсиков появились в городе в 2023 году. Каждый из них посвящён какой-то профессии или виду деятельности. Ранее глава Пскова Борис Елкин заявлял, что в городе могут появиться и новые фигурки барсиков, в том числе и по инициативе организаций или бизнеса.
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