Почти 13 тысяч детей отдохнули летом в лагерях Псковской области

14:07, 04 октября 2024, ПАИ

Более 12,8 тысячи детей отдохнули и получили оздоровление в лагерях Псковской области летом 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Минувшим летом в регионе функционировало 139 оздоровительных учреждений: 13 загородных стационарных лагерей, 119 лагерей с дневным пребыванием, три лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием на базах школ, четыре палаточных лагеря.

Отдохнули и оздоровились 12860 детей, среди них 581 ребенок с ограниченными возможностями здоровья.

На морских побережьях побывали 66 юных псковичей: 30 детей – в Крыму в лагере «Артек», 36 – в Краснодарском крае в лагере «Смена».

«Фактов массовых отравлений, групповых инфекционных заболеваний в лагерях не зарегистрировано. Оздоровительная кампания в Псковской области прошла успешно», – отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что возможность организации круглогодичного пребывания детей в некоторых оздоровительных лагерях поручил проработать губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Это станет возможным после проведения поэтапной модернизации ряда учреждений.