Учителем года России стал преподаватель физики из Санкт-Петербурга

21:15, 05 октября 2024, ПАИ

Учителем года в России стал преподаватель физики в Академической гимназии Санкт-Петербурга Леонид Дедюха. Церемонии награждения прошла в Кремлёвском дворце. Об этом сообщает РИА Новости.

Награду победителю вручили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.

Напомним, что сегодня в России празднуют День учителя. Этот день посвящён всем учителям, преподавателям и работникам сферы образования. С 1994 года в России его отмечают по всемирному календарю – 5 октября.

Учителей, работников образовательных учреждений, ветеранов педагогического труда Псковской области поздравил с Днём учителя губернатор Псковской области Михаил Ведерников.