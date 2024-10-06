О колхозе будущего, биопродуктах, лечебных кормах, уникальном отеле и семи псковских музеях – в интервью с предпринимателем и блогером-миллионником

21:45, 06 октября 2024, ПАИ

Почему важно производить экологически чистые продукты, можно ли создать в России сад, где будут расти бананы и папайя, как выглядит коллективное хозяйство будущего, что будет в новом музейно-просветительском комплексе в Пскове и когда он откроется, и почему важно отдать долг Родине и своим предкам. Об этом и многом другом рассказал биолог, исследователь, предприниматель, производитель органической еды, блогер и создатель крупных проектов в Пушкинских Горах и Пскове Юрий Фролов в программе «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Всё для Родины

– Как удалось поднять бизнес до уровня, когда деньги уже не цель, а инструментарий для реализации проектов?

– Конечно, деньги важны, я же не нефть качаю с газом. Но одним из первых в стране в своём основном бизнесе – производстве органических натуральных продуктов – стал применять комплексный подход. Занимаюсь биологией свыше 30 лет, и более 10 лет назад стал делать видеоролики, где доступным языком разъяснял сложные медицинско-биологические проблемы и как их решать. Многие люди избавились от болезней, только изменив свою жизнь на основе моих видео.

Средства появились примерно лет восемь назад, когда я стал популярным в соцсетях. Мои информационные видео породили спрос, соответственно и доход. Люди увидели результат, стали доверять мне и питаться хорошей, качественной пищей, покупать натуральные, а не синтетические витамины.

Я мог шляться где-нибудь в Куршевеле, но ни разу в жизни не был за границей, не хочу и не буду. Всё вкладываю в родную страну, у меня принципиально другие приоритеты. Лучше время драгоценное потрачу на то, чем занимаюсь каждый день с 4:00–5:00. Собираю, например, коллекции, которые вывозили из России за границу – сами знаете, сколько лет у нас разворовывали страну. А я наоборот, оттуда привожу сюда разные культурные ценности. Хочу после себя оставить объекты культурного наследия, один из которых, главный, находится в Пскове. И, конечно, некое коллективное хозяйство будущего в Пушкинских Горах.

– Откуда вы брали технологии выращивания органической продукции?

– Есть старые русские технологии, опыт Германии, оборудование специальное. Например, в производстве шоколада. При термообработке какао-бобов и зёрен кофе образуются очень вредные вещества, а у нас этого нет. У нас какао ферментированное, в нём нет вредных веществ, которые образуются при жарке. Все другие ингредиенты тоже органические, например, ваниль. И так делается уникальный шоколад, 50 сортов, лучше швейцарского, без термической обработки. В нём сохраняются очень многие действительно полезные вещества.

Или корма для кошек и собак – ветврачи просто в шоке, что многие болезни у животных проходят только от наших кормов. Я очень люблю кошек, в моём хозяйстве в Пушкинских Горах живут 15 кошек и два домашних мейн-куна, они едят только эту еду и абсолютно здоровы.

– Где находятся ваши производства органических продуктов?

– В Калужской области, в Калининграде, в других регионах. Это связано с тем, что там есть поля, где 30–40 лет не вёлся сельхозоборот, они подходят по всем агроклиматическим условиям и составам почв.

Объёмы производства небольшие, потому что органических натуральных продуктов много быть не может, это в основном ручной труд. А у нас всё меньше людей хотят трудиться физически, причём в сельском хозяйстве. Когда же мы говорим о суперкомбайнах, то уже должны закрыть тему органических продуктов, даже если на упаковке написано «Био».

Чудо Псковской области

– Как вы вообще оказались на Псковщине?

– Мы с женой возвращались из путешествия по Карелии, и я думаю: надо заехать в Пушкинские Горы, ни разу не были. Заехали и полюбили. Я увидел объявление, что продаётся земля. И через 10 дней началась стройка. Буквально за несколько лет мы там построили приличное приусадебное хозяйство.

– Оно совершенно нетипичное.

– Хочу показать, как в будущем можно будет масштабировать этот проект по стране, когда мы освоим те виды деятельности, которые развиваем. Люди смогут это перенять и сделать землю и качество жизни лучше, труд более благодарным. Можно артелью это назвать или коллективным хозяйством, колхозом. У нас люди и до революции всегда жили общинами. На селе решения принимались сообща – колхозы, по сути, и есть преобразованные общины.

Но колхоз – это перспектива. А пока у нас несколько десятков строений – дома, где живу я и мои сотрудники. В отдельном здании – трёхарочная печь, на которую ушло 35 тонн шамотного кирпича. Собираемся печь настоящий древнерусский подовый хлеб на заквасках. На втором этаже создадим квартиры для сотрудников с меблировкой в стиле «сталинский ампир», когда в человеке воспитывался настоящий вкус к прекрасному. Для атмосферы, в которой люди могут жить и творить с радостью.

Недавно я сделал видео и предложил людям создать экопоселение. У меня там много земли, можно купить участок, построиться и заниматься тем, чем хочется. Главное, чтобы по духу это были единомышленники. Это и есть объединение людей по интересам, по труду и возможности заработка на селе.

Сам я занимаюсь сейчас зимним садом, где растут бананы и папайя. Ещё будем производить каркасные аквариумы по спецтехнологии, это долговечность и безопасность в отличие от современных стекла и клея.

Есть первые шаги по хранилищу биозерна – начиная от семян белого льна до пшена, полбы, спельты и до ржи и чёрной чечевицы. Мы это тоже отправляем по заказу в любые регионы России. Муку сами мелем каменными жерновами и скоро будем печь хлеб, приглашу для этого знатного специалиста из Тверской области.

– Что ещё вы выращиваете кроме бананов?

– У нас промышленные теплицы, где есть всё классическое – от огурцов, помидоров до малины и инжира, и многое другое.

Есть голубичное хозяйство, 1000 кустов. Есть сад – около 500 яблонь, груш, вишен. И мёд на наклонных колодах. Это интересная технология, получается, по сути, дикий мёд. Пчёлы сами строят рамки, человек туда ничего не ставит, ни химии никакой нет, ни ульев. В этом году впервые стали продавать свой мёд из Пушкинских Гор.

– Такое хозяйство может быть финансово автономным?

– Мы к этому идём. Продажа зерна уже открыта, потом будет хлеб, затем выращивание микрозелени в лотках из нержавеющей стали, а не пластиковых, из которых в продукцию попадает разная химия.

Надеюсь, моё хозяйство покажет, сколько видов деятельности возможно на селе. Например, у нас посажен сахарный клён из Канады, который даёт высокий процент сиропа. Его сбор сезонно разнесён с другими сельскохозяйственными работами, это делается зимой. И таких возможностей у нас заложено десятки.

– Сколько вложено в этот проект?

– Не могу точно сказать, не считал. Не потому, что я такой богатый, просто принципы такие. Для меня главное идея.

Ну, наверное, больше миллиарда вложено, и вкладывается ещё и ещё. Что важно: дети мои не унаследуют всего, что у меня есть, и они это знают. Сначала будут какие-то общественные фонды, а когда придёт социализм, всё будет передано государству.

Отель и семь музеев

– Расскажите о своём невероятном проекте апарт-отеля, он же музей, в Пскове.

– Это, пожалуй, самый главный проект в мой жизни на данный момент, потому что хочу оставить после себя главный объект культурного наследия.

Есть в Москве знаменитый дом Шехтеля, образец архитектуры. А местный псковский дом, где будет отель и музейное пространство, в художественном и архитектурном плане, гораздо выше уровнем. Там будет уникальная отделка, интерьеры и мебель. У меня самая большая в России коллекция сталинских люстр и бра – более 500. Мебель – более 500 предметов, включая личные предметы царской семьи Николая I, очень красивая европейская мебель до XVI века.

Надеюсь, в 2025 году откроемся. Почти всё уже сделано, но есть сложные высокохудожественные работы, которые требуют длительного времени. В здании только гипсовой лепнины 35 тонн.

В 44-метровом коридоре второго этажа по стенам идут ниши, а в них – круговая панорама Пскова конца XVI – начала XVII веков, над которой художники работают уже пять лет. В России подобных аналогов нет. Там же есть витражное панно, где применяется до 4 200 кусочков специального цветного стекла и более километра ручной пайки.

– Это бизнес-проект?

– Нет. Это все прекрасно понимают – от Союза предпринимателей до нашего губернатора Михаила Ведерникова. Сразу видят, что это никогда не окупится. Поэтому я и говорю: объект культурного наследия, он останется потом государству. И, конечно, любой политический строй такой дом будет как зеницу ока беречь.



Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова









– Как будет распределена площадь здания?

– 30 % площади запланировано под отель с 14 суперномерами по 65 квадратных метров, с двумя санузлами, изразцовыми печами и каминами. Конечно, надо понимать: вложения таковы, что стоимость номеров будет очень высокая.

70 % площадей пойдёт под музейные выставки, закоулки красивые, где люди могут посидеть на хорошей мебели в окружении ценнейших зеркал, например, Наполеона. Любой сможет записаться на индивидуальные и групповые экскурсии с гидом и без него. Также в соцсетях будет что посмотреть бесплатно, а за какую-то денежку, которая пойдёт на музейные экспозиции, можно будет получить доступ к детальной индивидуальной экскурсии, где я с душой и энергией сам расскажу про каждый предмет.

Мы организуем вечера, литературные кружки, круглые столы, встречи с интересными, хорошими, порядочными людьми, кому есть что рассказать. В соцсетях пойдут видеотрансляции, я купил для этого профессиональное оборудование.

– Какие музеи собираетесь открыть?

– Когда будем территорию расширять, построим новое здание, где постепенно создадим экспозицию семи музеев.

Нам идут навстречу, власти города и губернатор очень поддержали мои проекты, ведь всё это для жителей Пскова. Планируется интересная парковая зона, выставки разные, с детьми занятия бесплатные, кружок аквариумистов. Так важно, чтобы ребёнок полюбил природу! Вырастет хорошим человеком, а это самое главное. Жаль, что у нас после развала Советского Союза закрыли великолепные кружки. А мы сделаем что-то наподобие глобального Дворца пионеров.

Назову некоторые музеи, которые мы планируем. Музей Сталина, СССР 1920-х – 1950-х годов с великими достижениями советского строя, о чём сегодня многие даже не представляют. Музей звука с уникальными экспонатами – например, у меня есть трёхкилограммовый бронзовый колокольчик 1565 года из одного герцогства, когда ещё никакой Германии не было. Таким колокольчиком вызывали слуг. Для Музея истории есть подлинные карты Великой Тартарии и прочее. То, что даже президенту Владимиру Путину показывали, он говорил, что ещё надо посмотреть, кто с двух сторон был в Куликовской битве, в том плане, что русские люди с той и с той стороны.

Огромный оркестрион, аппарат с полтонны весом, вершина механики. Несколько механических пианино, всякие музыкальные шкатулки.

Откроем Музей аквариумистики СССР на базе выставки аквариума и подводного мира. Музей мебели за четыре века – у меня есть прекрасные коллекции Первой московской мебельной фабрики. Люди не представляют, какую красивую мебель тогда делали, кабинеты, спальни, которые можно увидеть в советских фильмах 1950-х годов.

Вообще есть масса самых разных экспонатов: машинка для изготовления монпансье середины XIX века, музыкальный автомат 1951-го года, их всего выпустили около 1000, осталось несколько штук в мире.

Многие состоятельные люди это десятилетиями вывозили из страны. Презираю таких людей. А я вот максимально покупаю, чтобы вернуть даже подчас то, что было вывезено до революции, и будет экспозиция этих вещей.

– По традиции, в конце программы гость формулирует свою жизненную позицию.

– Дорогие друзья, хватит шляться по заграницам, вкладывайте все деньги, всю свою жизнь в Родину, отдайте долг ей и своим предкам. Родина очень сейчас в этом нуждается. Жизнь даётся, чтобы человек улучшил общество, сделал жизнь более справедливой, оставил культурное наследие.