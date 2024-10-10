Заслуженный артист Татарстана: Я очень рад, что Псков развивается как музыкальная столица

14:00, 10 октября 2024, ПАИ

Псков развивается как музыкальная столица. Это отметил заслуженный артист Татарстана, солист Центрального оркестра войск национальной гвардии России, член Общественного совета при Министерстве культуры России Альберт Жалилов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, посвящённой старту Всероссийского музыкального фестиваля «Моя Россия: музыкальное путешествие», приуроченного к 15-летию работы Фонда Оксаны Фёдоровой.

«Я очень люблю Псковскую область. На мой взгляд, это один из самых интересных регионов России. Я очень рад, что Псков развивается и как музыкальная столица тоже. Приятно отметить, что здесь есть и креативные индустрии. И ведь то, чем занимается Фонд Оксаны Фёдоровой, – креативные индустрии в чистом виде», – отметил Альберт Жалилов.

Культура в том числе связана и с экономикой, заметил он. «Если люди доверяют друг другу, то экономика развивается очевидно быстрее. Культура как раз – это развитие единого кода. Я считаю, что то, чем занимается Фонд Оксаны Фёдоровой, стратегически важная для нашей страны вещь, особенно в нынешнее время. Эта деятельность формирует единый код между людьми и доверие. А это уже способствует дальнейшему развитию», – подчеркнул гость медиацентра.

Те, кто принимает участие в конкурсе, не факт, что будут в дальнейшем вовлечены в музыкальную жизнь, заметил он.

«Я не знаю, будут ли люди, которые участвуют в конкурсе, петь потом. Это достаточно сложный, тернистый профессиональный путь. Может быть, эти люди потом не пойдут по музыкальному направлению, но их видение жизни и горизонт планирования будут совершенно другими. А это самое главное сейчас», – заключил Альберт Жалилов.

Добавим, что фестиваль объединяет восемь городов, в которых проходили съёмки фильмов о музыкальных историях России: Псков, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Курск, Тверь и Кисловодск. В каждом городе в течение трёх дней будет реализована фестивальная программа с проведением кинопоказов фильмов из цикла «Моя Россия: музыкальное путешествие», мастер-классов, творческих встреч и концертов с участием знаменитых артистов и юных музыкантов. Программу мероприятий в Пскове можно посмотреть по ссылке. Фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.