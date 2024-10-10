Первую стипендию Фонда Оксаны Фёдоровой присвоили псковской студентке

14:07, 10 октября 2024, ПАИ

Первую стипендию в честь 15-летия Фонда Оксаны Фёдоровой присудили незрячей студентке Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Ольге Александровой. Об этом рассказала заслуженная артистка России, президент фонда, художественный руководитель фестиваля «Моя Россия: музыкальное путешествие», мисс Вселенная, певица и телеведущая Оксана Фёдорова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 10 октября.

«В честь 15-летия фонда мы объявляем единовременную стипендию детям, которые принимают активное участие в его развитии. И первую стипендию мы вручаем Ольге Александровой. Поздравляем и Псковский регион, и Ольгу. Надеюсь, что её талант будет распространяться и в Псковской области, и за её пределами», – подчеркнула Оксана Фёдорова.

Директор Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Зинаида Иванова рассказала о музыкальном пути девушки.

«Ольгу привёл в колледж искусств очень известный и незабываемый псковский музыкант Александр Петрович Роор. Для нас принять незрячую студентку на профобучение – это в значительной степени был авантюрный поступок, но продиктованный уникальностью сложившейся ситуации. Методик, как правило, для обучения таких ребят нет. Благодаря поддержке фонда мы смогли осуществить поездку в Курск, где есть учреждение для обучения незрячих музыкантов», – отметила Зинаида Иванова и подчеркнула, что Ольга Александрова – уникальный человек.

Добавим, что фестиваль объединяет восемь городов, в которых проходили съёмки фильмов о музыкальных историях России: Псков, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Курск, Тверь и Кисловодск.

В каждом городе в течение трёх дней будет реализована фестивальная программа с проведением кинопоказов фильмов из цикла «Моя Россия: музыкальное путешествие», мастер-классов, творческих встреч и концертов с участием знаменитых артистов и юных музыкантов.

Программу мероприятий в Пскове можно посмотреть по ссылке. Фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.