Карантин по бешенству отменили в Пустошкинском районе
Ограничительные мероприятия по бешенству отменили в деревнях Шилово и Шалахово Пустошкинского района сегодня, 10 октября, сообщили ПАИ в комитете по ветеринарии Псковской области.
Эпизоотические очаги были выявлены в июле 2024 года.
«В эпизоотических очагах и неблагополучных пунктах специалистами государственной ветеринарной службы проведены все запланированные ветеринарно-санитарные мероприятия», – отметили в комитете.
По состоянию на 10 октября на территории региона числится два активных очага по бешенству – в Себежском и Пустошкинском районах.
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