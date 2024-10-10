Карантин по бешенству отменили в Пустошкинском районе

17:15, 10 октября 2024, ПАИ

Ограничительные мероприятия по бешенству отменили в деревнях Шилово и Шалахово Пустошкинского района сегодня, 10 октября, сообщили ПАИ в комитете по ветеринарии Псковской области.

Эпизоотические очаги были выявлены в июле 2024 года.

«В эпизоотических очагах и неблагополучных пунктах специалистами государственной ветеринарной службы проведены все запланированные ветеринарно-санитарные мероприятия», – отметили в комитете.

По состоянию на 10 октября на территории региона числится два активных очага по бешенству – в Себежском и Пустошкинском районах.