Более полумиллиона пассажиров перевезли «Ласточки» через Псков

19:07, 10 октября 2024, ПАИ

646,3 тысячи пассажиров проехало на скоростных электропоездах «Ласточка» по маршруту Санкт-Петербург – Псков / Печоры с 1 января по 30 сентября 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Отметим, что за первые полгода скоростные электропоезда «Ласточка» перевезли через Псков 435 976 пассажиров. Из Пскова в Санкт-Петербург и обратно проехало 398 370 пассажиров, из Пскова в Петрозаводск и обратно – 37 606 человек.

Напомним, с 15 декабря вместо вагонов беспересадочного сообщения по маршруту Мурманск – Псков РЖД запустят прямой поезд № 69/70. Он будет ходить три раза в неделю. Посадка на скорый поезд из Мурманска будет совершаться в 15:20, а прибытие в Псков произойдёт на следующий день в 23:25. Из Пскова «Ласточка» будет выезжать в 1:35 и прибывать в Мурманск на следующий день в 10:45.