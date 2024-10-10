Проект «Барсик и Рождество» реализуют в Пскове

23:56, 10 октября 2024, ПАИ

Псковский областной центр народного творчества посетили ученики школы креативных индустрий сегодня, 10 октября. Дети будут участвовать в проекте «Барсик и Рождество», который реализуется с 7 октября по 9 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Проект реализуется соместными усилиями Псковского областного центра, АНО «Псковский кукольный дом», комитета по культуре Псковской области при участии учеников школы креативных индустрий.

Основная концепция проекта – создание рождественских историй о Барсике, символе Пскова, которые будут представлены в различных форматах и жанрах и станут интересны и познавательны как для детей, так и для взрослых.

«Поэтому сегодня ребята познакомились с экспонатами выставки «Хочу на море» (ведь псковские барсики сейчас именно там), прикидывали визуальный материал, слушали экскурсию руководителя Псковского кукольного дома Галины Лукьяновой и обсуждали основные моменты проекта «Барсик и Рождество», – отметили организаторы.

Ранее сообщалось, что барсик-журналист появился на улице Ленина в Пскове.