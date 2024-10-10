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Общество

Проект «Барсик и Рождество» реализуют в Пскове

Псковский областной центр народного творчества посетили ученики школы креативных индустрий сегодня, 10 октября. Дети будут участвовать в проекте «Барсик и Рождество», который реализуется с 7 октября по 9 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Проект «Барсик и Рождество» реализуют в Пскове. Фото: Псковский областной центр народного творчества

Проект реализуется соместными усилиями Псковского областного центра, АНО «Псковский кукольный дом», комитета по культуре Псковской области при участии учеников школы креативных индустрий.

Основная концепция проекта – создание рождественских историй о Барсике, символе Пскова, которые будут представлены в различных форматах и жанрах и станут интересны и познавательны как для детей, так и для взрослых.

«Поэтому сегодня ребята познакомились с экспонатами выставки «Хочу на море» (ведь псковские барсики сейчас именно там), прикидывали визуальный материал, слушали экскурсию руководителя Псковского кукольного дома Галины Лукьяновой и обсуждали основные моменты проекта «Барсик и Рождество», – отметили организаторы.

Ранее сообщалось, что барсик-журналист появился на улице Ленина в Пскове.

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