Градсовет Пскова утвердил концепцию памятника князю Довмонту

09:39, 11 октября 2024, ПАИ

Градсовет Пскова утвердил концепцию памятника князю Довмонту, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

«Вопрос о месте установки монумента будет обсуждаться отдельно, чтобы скульптура великого исторического деятеля органично вписалась в городскую среду», - добавил Борис Елкин.

Около года назад модель памятника уже презентовали псковичам. Её в конце 2021 года предложил скульптор Андрей Мартьянов.