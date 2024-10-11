Градсовет Пскова утвердил концепцию памятника князю Довмонту
Градсовет Пскова утвердил концепцию памятника князю Довмонту, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.
«Вопрос о месте установки монумента будет обсуждаться отдельно, чтобы скульптура великого исторического деятеля органично вписалась в городскую среду», - добавил Борис Елкин.
Около года назад модель памятника уже презентовали псковичам. Её в конце 2021 года предложил скульптор Андрей Мартьянов.
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