Псковская студентка выступит на фестивале Дианы Гурцкой

12:57, 11 октября 2024, ПАИ

Незрячая студентка Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Ольга Александрова выступит на гала-концерте Международного благотворительного фестиваля «Белая трость». Мероприятие проводит фонд Дианы Гурцкой «По зову сердца» в Москве. Такую возможность девушка получила благодаря фонду заслуженной артистки России Оксаны Фёдоровой, сообщает телеканал «Первый Псковский».

В 2021 году псковичка прошла отборочный тур фестиваля «Моя Россия: музыкальное путешествие».

«Оля заняла призовое место, и именно поэтому мы оказались участниками проекта. Благодаря Фонду Оксаны Фёдоровой мы побывали в музыкальном колледже в Курске. Это специальное учебное заведение для незрячих детей», – рассказала преподаватель девушки Вера Кагазежева.

Сама студентка призналась, что хотела бы в будущем обучать людей фольклору. «Когда человек начинает петь, он приходит и ничего не умеет, а затем, когда в нём раскрываются резонаторы, раскрывается голос, человек преображается. Если я имею возможность хоть немножечко, хоть маленькую-маленькую капельку поучаствовать в этом становлении человека в песне, я не знаю, что может быть лучше», – сказала Ольга Александрова.

Добавим, что девушке также присвоили первую стипендию в честь 15-летия Фонда Оксаны Фёдоровой.

Напомним, что фестиваль Оксаны Фёдоровой «Моя Россия: музыкальное путешествие» в этом году приехал в Псков. В его программе – мастер-классы, творческие встречи и концерты с участием юных музыкантов и мастеров большой сцены. Ежегодно он объединяет восемь городов России.