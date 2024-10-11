Всероссийский музыкальный фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие» проходит в Пскове

23:22, 11 октября 2024, ПАИ

Всероссийский музыкальный фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие» проходит в Пскове с 10 по 12 октября. В рамках фестиваля состоится концерт «Юбилеи великих» на сцене БКЗ Псковской областной филармонии завтра, 12 октября, сообщили ПАИ в управлении культуры администрации Пскова.

Начало концерта в 15:00

Идейным вдохновителем фестиваля является заслуженная артистка России, мисс Вселенная, певица Оксана Фёдорова. Мероприятия реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и приурочено к 15-летию деятельности Благотворительного фонда Оксаны Фёдоровой.

Ранее сообщалось, что 10 октября в кинотеатре «Победа» прошёл показ авторского фильма Оксаны Фёдоровой «Музыкальное путешествие. Псков».