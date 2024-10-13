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Общество

Жительница Псковской области устроила заплыв по озеру в гигантской тыкве

Жительница Псковской области Юлия Богданова вырастила гигантскую тыкву и сделала из неё лодку, пишет газета «Плюсский край».

Жительница Псковской области устроила заплыв по озеру в гигантской тыкве. Фото Юлии Богдановой

Юлия Богданова вырастила тыкву Дуняшу весом 226 килограммов на своём приусадебном участке в деревне Игомель Плюсского района.

«Когда срезали тыкву, у меня возникла идея сделать из неё лодку и устроить первый в Псковской области подобный заплыв», – рассказала она.

Для реализации плана Юлия с мужем отправились на озеро Стречно, где и спустили Дуняшу на воду.

  • Жительница Псковской области устроила заплыв по озеру в гигантской тыкве
    Фото: Юлия Богданова
  • Жительница Псковской области устроила заплыв по озеру в гигантской тыкве
    Фото: Юлия Богданова
  • Жительница Псковской области устроила заплыв по озеру в гигантской тыкве
    Фото: Юлия Богданова

«Пока готовились, ехали, уже стемнело, поэтому далеко проплыть, к сожалению, не получилось. Но в следующем году я обязательно повторю и учту все ошибки», – сказала Юлия Богданова.

Кроме того, Юлия Богданова вырастила 28-килограммовый кабачок.

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