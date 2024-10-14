Стали известны подробности ДТП в Псковской области, где погибли два маленьких ребёнка

14:16, 14 октября 2024, ПАИ

Подробности ДТП в Пустошкинском районе, где погибли два маленьких ребёнка, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, сегодня, 14 октября, в деревне Алоль Пустошкинского района 41-летний водитель автомобиля KIA К5 выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Шевроле Кобальт», в котором находилось четыре человека, среди которых двое малолетних детей.

В результате ДТП погибли водитель «Шевроле» и два ребёнка двух и пяти лет. Женщина-пассажир была госпитализирована в медицинское учреждение.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции. Кроме того, на место трагедии выехал врио начальника регионального Управления Госавтоинспекции подполковник полиции Владимир Папорт. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что второй ребёнок скончался по пути в медучреждение.