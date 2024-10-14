О состоянии здоровья замученного людьми хаски Рея рассказали зоозащитники

23:42, 14 октября 2024, ПАИ

О состоянии здоровья замученного людьми хаски Рея рассказали зоозащитники. Подробности сообщаются в группе автономной некоммерческой зоозащитной организации «Жизнь» в социальной сети «ВКонтакте».

«Рэюшка понемногу набирается сил. Становится настоящим красавчиком. Шерсть отрастает, вес набирается, раны заживают, отёк на глазу практически спал. В скором времени нужно будет показаться офтальмологу. Ещё немножко времени, заботы и лечения – и никто не узнает в этом красавце того самого еле шевелящегося, забитого скелетика. Спасибо всем неравнодушным людям за поддержку и помощь в спасении Рэя. Вместе мы можем всё», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Рея выпустили из стационара ветлечебницы.

Напомним, собака – молодой хаски. Ему всего два года.