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Общество

Женское погребение с украшениями XI века обнаружили археологи в Псковской области

Псковские археологи вскрыли захоронение XI века под основанием первого храма Николы со Усохи, сообщается в группе «Археология Пскова и Псковской области. ПОАЭ» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее из группы «Археология Пскова и Псковской области. ПОАЭ» в соцсети «ВКонтакте»

Женское погребение, которое не разрушили последующие захоронения, обнаружили в предматериковой части раскопа. Захоронение сделали в деревянной конструкции, которую скрепили длинным гвоздями.

На висках женщины обнаружили серебряные трехбусинные кольца. В области груди были расчищены остатки ожерелья с семью золотостеклянными бусинами византийского производства, различными серебряными элементами и подвеской из арабской монеты – дирхема.

По словам нумизмата Вячеслава Кулешова, найденную монету отчеканили в начале XI века на территории Караханидского государства в городе Узгенд (территория современной Киргизии). Эти монеты связаны с последним периодом обращения восточного серебра, которое редко встречается на территории Северо-Запада страны, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что при раскопках у церкви Николы со Усохи обнаружили древний «саркофаг».

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