Более 23 тысяч псковичей страдают ожирением
23 015 человек в Псковской области страдают ожирением. Такие данные ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению региона по итогам диспансеризации и профилактических осмотров за девять месяцев этого года.
Всего в Псковской области диспансеризацию прошли 85 465 человек, а профосмотров – 27 721. Следовательно, всего ожирением страдают более 20% псковичей, прошедших подобные обследования.
Ранее сообщалось, что у около 40% псковских школьников есть проблемы с ожирением. Кроме того, отмечалось, что этим заболеванием в России страдают порядка 40 млн человек. Этот показатель соответствует 27 % от данных Росстата о численности населения.
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