Более 23 тысяч псковичей страдают ожирением

16:03, 15 октября 2024, ПАИ

23 015 человек в Псковской области страдают ожирением. Такие данные ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению региона по итогам диспансеризации и профилактических осмотров за девять месяцев этого года.

Всего в Псковской области диспансеризацию прошли 85 465 человек, а профосмотров – 27 721. Следовательно, всего ожирением страдают более 20% псковичей, прошедших подобные обследования.

Ранее сообщалось, что у около 40% псковских школьников есть проблемы с ожирением. Кроме того, отмечалось, что этим заболеванием в России страдают порядка 40 млн человек. Этот показатель соответствует 27 % от данных Росстата о численности населения.