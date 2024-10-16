Второго сбежавшего из питомника экзотического кота нашли в Псковской области

13:48, 16 октября 2024, ПАИ

Второго сбежавшего из питомника экзотического кота нашли в Псковской области, сообщила ПАИ владелица животного.

«Я его сейчас нашла тут, рядом с забором. Он у нас ходит здесь, рядом с территорией. Сейчас будем пытаться его как-то домой вернуть», – рассказала она.

Ранее в питомник вернулась также сбежавшая кошка.

Подробнее о побеге двух саванн читайте здесь.