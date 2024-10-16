Второго сбежавшего из питомника экзотического кота нашли в Псковской области
Второго сбежавшего из питомника экзотического кота нашли в Псковской области, сообщила ПАИ владелица животного.
«Я его сейчас нашла тут, рядом с забором. Он у нас ходит здесь, рядом с территорией. Сейчас будем пытаться его как-то домой вернуть», – рассказала она.
Ранее в питомник вернулась также сбежавшая кошка.
Подробнее о побеге двух саванн читайте здесь.
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