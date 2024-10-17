Профессор Николай Межевич прокомментировал важность международного научно-образовательного форума в Пскове
Президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич прокомментировал своё участие в Международном научно-образовательном форуме «Постсоветское пространство в исторической ретроспективе: интеграционные и дезинтеграционные процессы» в Пскове.
«Цель любого мероприятия – встретиться специалистам, обменяться мнениями, донести студентам какие-то позиции», – подчеркнул он.
Кроме того, по его словам, в рамках форума обязательно предусмотрена подготовка рекомендаций для органов государственной власти и управления, связанных с особой ситуацией на границах в Псковской области.
«С радостью будем говорить о российско-белорусском сотрудничестве, с большой печалью об отношениях России и Белоруссии со странами Прибалтики», – отметил Николай Межевич также в своём Telegram-канале.
Напомним, форум посвящён 25-летию со дня подписания договора между Россией и Белоруссией о создании Союзного государства. Фоторепортаж с открытия мероприятия смотрите здесь.
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