Профессор Николай Межевич прокомментировал важность международного научно-образовательного форума в Пскове

10:53, 17 октября 2024, ПАИ

Президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич прокомментировал своё участие в Международном научно-образовательном форуме «Постсоветское пространство в исторической ретроспективе: интеграционные и дезинтеграционные процессы» в Пскове.

«Цель любого мероприятия – встретиться специалистам, обменяться мнениями, донести студентам какие-то позиции», – подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, в рамках форума обязательно предусмотрена подготовка рекомендаций для органов государственной власти и управления, связанных с особой ситуацией на границах в Псковской области.

«С радостью будем говорить о российско-белорусском сотрудничестве, с большой печалью об отношениях России и Белоруссии со странами Прибалтики», – отметил Николай Межевич также в своём Telegram-канале.

Напомним, форум посвящён 25-летию со дня подписания договора между Россией и Белоруссией о создании Союзного государства. Фоторепортаж с открытия мероприятия смотрите здесь.