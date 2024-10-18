Детские сады Пскова продолжат работать в плановом режиме

15:01, 18 октября 2024, ПАИ

Детские сады Пскова на следующей неделе продолжат работать в плановом режиме, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

«Дошкольные образовательные учреждения свою работу продолжают, они на дистант не уходят», – отметили в пресс-службе муниципалитета.

Ранее глава Пскова Борис Елкин в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ принял решение отправить с понедельника, 21 октября, школы города на дистанционное обучение. При этом в образовательных учреждениях на время карантина будут сформированы дежурные группы в начальных классах. Также с 21 октября приостанавливаются занятия в учреждениях допобразования.