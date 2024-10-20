Александр Котов – дорожникам: Пусть ваш труд послужит процветанию региона и страны

11:58, 20 октября 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства региона с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 20 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного парламента.

Дорожное хозяйство – особый сектор экономики, который влияет на все сферы жизни: от качества и протяжённости сети автомобильных дорог зависит развитие транспортного сообщения, территорий, работа предприятий, комфорт и возможности людей, подчеркнул Александр Котов.

В Псковской области уделяют огромное внимание строительству новых дорог и поддержанию в нормативном состоянии уже действующих автодорог. «Мы понимаем, что за каждым выполненным проектом стоят колоссальные ресурсы государства и огромные усилия профессионалов-дорожников», – отметил спикер областного Собрания и подчеркнул, что каждый отремонтированный участок дорожного полотна и каждая новая дорожная развязка – вклад в общее благо, возможность развития бизнеса и комфортного передвижения людей.

Александр Котов пожелал работникам и ветеранам дорожного хозяйства Псковской области благополучия и здоровья. «Пусть ваш труд послужит процветанию нашего региона и страны!» – подчеркнул спикер областного Собрания.

Напомним, что День работников дорожного хозяйства традиционно отмечают в России в третье воскресенье октября. Дорожное хозяйство является крупнейшим сегментом общественного достояния России. В его состав входит более трёх тысяч учреждений и предприятий. Численность работников этой сферы составляет около 750 тысяч человек. В Псковской области с 2018 года доля дорог в нормативном состоянии выросла наполовину. Если раньше их было 30 %, то сейчас уже 45 %. В этом году в регионе планируют отремонтировать почти 230 километров дорог и семь мостов.