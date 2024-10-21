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Культура

Какие пользующиеся интересом псковичей культурные проекты реализует отель «Покровский», рассказала Ирина Кухи

О проектах, организованных отелем «Покровский», рассказала отельер и ресторатор Ирина Кухи в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 октября.

Ирина Кухи. Фото: ПАИ

«Покровский» семь лет назад начал организовывать проекты. Есть музыкальные – концерт барочной музыки «Лавандовая ночь» и «Золото Вены». Сделали совместно с Псковской областной филармонией проект «Бархатные сезоны», – рассказала Ирина Кухи.

Помимо этого, гостям отеля предлагают проект «Прогулка с художником»: людям рассказывают историю, а потом вместе с гостями садятся рисовать. Также есть поэтический проект «Голос поэзии», где гостям под рояльный аккомпанемент читают как классические, так и современные стихотворения, уточнила она.

«У горожан и гостей города интерес к этим проектам колоссальный», – подчеркнула Ирина Кухи.

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