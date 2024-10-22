Более 70 детей находятся в больницах Псковской области с внебольничной пневмонией

10:56, 22 октября 2024, ПАИ

71 ребенок находится в больницах Псковской области с диагнозом «внебольничная пневмония». Об этом ПАИ сообщила главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

По состоянию на 22 октября в стационаре находится 71 ребенок, из них 66 – в Пскове, еще пятеро – в филиале «Великолукский». «Заболевания протекают в средней, но в основном легкой степени тяжести», – прокомментировала она.

Всего с 1 сентября по 21 октября в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу было госпитализировано 268 детей с внебольничной пневмонией.

«В случае несвоевременного обращения за медицинской помощью пневмония опасна осложнениями, проявлениями бронхообструктивного синдрома», – отметила Анастасия Повторейко.

Ранее глава Пскова Борис Елкин в связи с высокой заболеваемостью пневмонией принял решение отправить с 21 октября школы города на дистанционное обучение. При этом в образовательных учреждениях на время карантина сформированы дежурные группы в начальных классах. Также с 21 октября приостановлены занятия в учреждениях допобразования.