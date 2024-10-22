Более пяти тысяч деревень уничтожили фашисты в Псковской области в Великую Отечественную войну

11:50, 22 октября 2024, ПАИ

5 082 деревни уничтожили гитлеровцы и их пособники во время Великой Отечественной войны, из которых каждая пятая так и не возродилась, рассказал ПАИ председатель Общественной палаты Псковской области, доктор исторических наук Александр Седунов.

В Псковском районе из 406 имевшихся деревень было сожжено 325, в Дедовичском – из 363 сожжено 259, в Серёдкинском – из 154 полностью уничтожено 134 деревни. При этом многие населённые пункты были уничтожены вместе с жителями.

Помимо этого, в Псковской области фашистами проводились масштабные карательные операции. В Себежском и Россонском районе Белоруссии провели операцию «Пантера», во время которой погибло около 100 мирных жителей.

Во время проведения другой карательной акции в районе Невеля и Усвят было убито около 1 200 человек, сожжено 58 деревень. Во время карательной акции «Зимний лес» в декабре 1942 года – январе 1943 года были уничтожены мирные жители, 2 041 человек вывезли на каторжные работы в Германию, полностью сожгли три деревни.

«Подразделения ягдкоманд, местной полиции, охранных отрядов, полицейского полка и гарнизонов Себежа, Идрицы, Пустошки, совместно с 201-й охранной дивизией в январе – феврале 1943 года проводили карательную контрпартизанскую операцию «Заяц беляк» против двух Калининских партизанских бригад. Каратели уничтожили 877 местных жителей и сожгли несколько крупных деревень», – пояснил Александр Седунов.

Кроме того, под Себежем, Опочкой и Невелем в марте 1943 года проходили акции «Шаровая молния» и «Громовой удар», в результате которых погибли около 300 партизан. В районах Пустошки, Опочки, Идрицы, Себежа, Невеля в октябре 1943-го немцы провели контрпартизанскую акцию «Генрих», в ходе которой погибло около 3 500 мирных жителей и было уничтожено более 20 деревень.

Подробнее читайте в статье председателя Общественной палаты Псковской области, доктора исторических наук Александра Седунова здесь.

Напомним, что сегодня, 22 октября, в Псковской области отмечают День памяти жителей сожжённых немецко-фашистскими захватчиками и карателями деревень.