Советники уполномоченного при президенте по правам ребёнка познакомились с работой медучреждений Псковской области

08:00, 23 октября 2024, ПАИ

Советники уполномоченного при президенте по правам ребенка познакомились с работой Псковского областного клинического перинатального центра и Псковской областной детской больницы в рамках Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Заместитель главного врача перинатального центра по педиатрической помощи Ольга Сачкова рассказала, что только что родившие женщины могут находиться с ребенком в стационаре, посещать его. «Это тоже привязывает, особенно если есть какие-то колебания, когда рождаются дети с особенностями развития или это ранние роды», – отметила она.

Мария Грищук, главный врач перинатального центра, отметила, что также ведется большая просветительская работа в детских образовательных учреждениях, взаимодействие с радио и телевидением. «Естественно, это не самое главное. Идет сопровождение медицинского персонала, который наблюдает и саму беременность, и после родов оказывает психологическую поддержку», – подчеркнула она.

Советник уполномоченного при президенте по правам ребенка Майя Пронина рассказала, что учреждение входит в систему профилактики и является первичным звеном, которое может увидеть неблагополучие. «Мы увидели, что все достаточно положительно, понравилась работа психолога. Есть цифры, которые говорят сами за себя», – отметила она.

В свою очередь, главный врач Псковской областной детской больницы Евгений Васильев отметил, что в учреждении идет плотная работа с социальными службами. «Все заинтересованы в скорейшем выздоровлении детей и их полном социальном благополучии. Поэтому у нас нет никаких разногласий, нам идут навстречу и оперативно предоставляют весь пакет документов», – сказал он.

Ранее о целях приезда в Псковскую область Всероссийской инспекции по соцсиротству рассказала её участник.