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Врач назвала главные факторы риска возникновения пневмонии

Главные факторы риска возникновения пневмонии назвала врач-педиатр клиники академика Ройтберга Марьям Сайфулина, пишут «Известия».

Врач назвала главные факторы риска возникновения пневмонии. Фото: ПАИ

«Основные факторы риска включают ослабленный иммунитет и плохое качество воздуха. В результате инфекция может сначала вызвать воспаление бронхов, а затем перейти на легкие, что и приводит к пневмонии», – отметила она.

При этом зачастую воспаление легких возникает после других болезней, снижающих иммунитет.

Основными симптомами развития пневмонии Марьям Сайфулина назвала кашель, ухудшение состояния после первоначального улучшения, а также бледность кожи, затрудненность дыхания, повышенную потливость и слабость.

Кроме того, существует несколько видов пневмонии. Крупозная начинается резко, сопровождается одышкой и высокой температурой. При таких симптомах нужно немедленно обратиться к врачу.

«Очаговая пневмония, в отличие от крупозной, развивается менее остро. Температура тела может незначительно повышаться, и болезнь может пройти незамеченной. Однако она также требует внимательного отношения и скорейшего обращения за медицинской помощью, так как при отсутствии лечения могут возникнуть серьезные осложнения», – рассказала врач.

В ответ на вирусные инфекции, например грипп, может развиться атипичная пневмония. Ее развитие вызывают особенные патогены. Такая пневмония чаще всего встречается у молодых людей и требует специфического подхода к лечению.

Напомним, в Пскове зарегистрировано 13 случаев группового заболевания внебольничной пневмонией. Сейчас в больницах Псковской области находится 71 ребёнок с внебольничной пневмонией.

Ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, ждать ли псковичам вторую волну заболеваемости внебольничной пневмонией.

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