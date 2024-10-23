Цены на авиабилеты в России останутся доступными – Роман Старовойт

16:32, 23 октября 2024, ПАИ

Стоимость авиабилетов в России останется доступной, сообщил глава Минтранса Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

В следующие пять лет на территории России реконструируют и построят не менее 75 аэродромов. Кроме того, новые аэропорты появятся в Иркутске, Омске, Новороссии и Шикотане, отметил министр.

«Привлекаем не только средства федерального бюджета, но и частные инвестиции. Цена на билеты останется доступной, в том числе, благодаря трём программам субсидирования. Только в 2024 году суммарный объём финансирования составил почти 25 млрд рублей», – написал глава Минтранса РФ.

До конца нынешнего года новые аэровокзалы в аэропортах откроются в трёх городах, добавил министр.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился в Москве с министром транспорта РФ Романом Старовойтом.

«Обсудили реконструкцию рулёжных дорожек в аэропорту Пскова. Сейчас перрон позволяет обслуживать одновременно только два воздушных судна, но скоро потребуется минимум шесть мест», – отметил Михаил Ведерников. Проведение необходимых работ предусмотрено в 2028–2030 годах в рамках нового федерального проекта «Развитие опорной сети аэропортов».

Напомним, недавно в псковском аэропорту появились два новых самоходных трапа, которые будут использоваться для высадки и посадки пассажиров, техперсонала и экипажа.