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Псковский аэропорт готов к зиме – Артём Тарасов

О подготовке Международного аэропорта «Псков» имени княгини Ольги к зиме рассказал ПАИ директор аэропорта Артём Тарасов.

Псковский аэропорт готов к зиме – Артем Тарасов. Фото: ПАИ

Для поддержания высокого уровня безопасности и обеспечения регулярности полётов в псковском аэропорту к эксплуатации в осенне-зимний период подготовили семь единиц спецтехники, которые будут обслуживать воздушные суда, перрон и взлётно-посадочную полосу в период снегопадов.

Кроме того, проведены работы по проверке зданий и сооружений аэропорта, закуплены 76 тонн сухого реагента, создан резерв противообледенительной жидкости.

Также весь задействованный в обслуживании воздушных судов и аэродрома персонал прошёл сезонное обучение, включая тренировки и инструктажи.

Ранее сообщалось, что две снегоуборочные машины появились в псковском аэропорту.

Напомним, что с 27 октября 2024 года до 29 марта 2025 года аэропорт переходит на осенне-зимнее расписание полётов.

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