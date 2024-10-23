Вопросы профилактики распространения ОРВИ и пневмонии в Псковской области обсудили в эпидкомиссии

21:17, 23 октября 2024, ПАИ

Ситуацию с заболеваемостью гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями в регионе обсудили участники очередного заседания межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии Псковской области. Совещание под руководством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой прошло в правительстве региона сегодня, 23 октября. В режиме видео-конференц-связи в обсуждении вопросов участвовали представители муниципальных образований области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко сообщила, что на прошлой неделе в регионе увеличилось количество случаев внебольничной пневмонии среди населения. Всего было зарегистрировано 287 случаев, из которых более половины пришлось на детей в возрасте до 17 лет.

Случаи заболевания внебольничной пневмонией были зафиксированы во всех муниципалитетах Псковской области. В Пскове, Псковском, Гдовском, Куньинском и Новосокольническом районах, а также в Порховском муниципальном округе среднеобластные показатели были превышены.

Елена Припутенко отметила, что в регионе встречаются как единичные, так и групповые случаи заболевания внебольничной пневмонией в организованных коллективах. Для предотвращения дальнейшего распространения заболевания в Псковской области проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия на уровне комитетов региона и сотрудниками организаций на местах. Ситуация находится под контролем управления Роспотребнадзора.

Главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко обратила внимание на то, что при внебольничной пневмонии всё чаще встречаются случаи микст-инфекций, что усложняет лечение пациентов. Кроме того, она напомнила, что инкубационный период заболевания может длиться до трёх недель.

На совещании также было отмечено, что в Псковской области растёт число граждан, заболевших новой коронавирусной инфекцией. На прошлой неделе зарегистрировали 61 случай. Рост заболеваемости ОРВИ был незначительным. Почти половина случаев заболевания пришлась на население Пскова. Показатели заболеваемости превышены в Островском и Великолукском районах, Усвятском и Невельском муниципальных округах. Этой инфекции наиболее подвержены дети школьного возраста.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова рекомендовала руководителям региональных комитетов и подведомственных учреждений во всех сферах жизнедеятельности принять дополнительные меры профилактики сезонных заболеваний и обеспечения санитарной безопасности населения в целом.

«Важно защитить себя от предстоящих вирусных атак, чтобы создать устойчивый иммунитет, обеспечить безопасность граждан и предотвратить рост заболеваемости. Кроме вакцинации, которая должна быть завершена в ближайшее время, важно сформировать защиту организованных коллективов», – подчеркнула Вера Емельянова.

В учреждениях, где это ещё не сделано, необходимо создать барьеры и разделить потоки людей, проводить полный комплекс мероприятий по санитарной обработке помещений и транспорта, а также организовать утренний фильтр. Особенно это касается сфер, которые работают с группами риска: в образовании, здравоохранении, транспорте, торговле, социальной защите и других.

«Необходим усиленный контроль как со стороны образовательных организаций, так и со стороны родителей», – отметила Вера Емельянова, поручив комитету по образованию подготовить для родителей рекомендации по сохранению здоровья детей в период активации сезонных заболеваний.

Ранее сообщалось, что почти 160 тысяч человек привилось от гриппа в Псковской области.