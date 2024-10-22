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Общество

Более 250 случаев внебольничных пневмоний зарегистрировали в Псковской области за неделю

287 случаев внебольничных пневмоний, 141 (49,1%) из них – у детей, выявили в Псковской области с 14 по 20 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Более 250 случаев внебольничных пневмоний зарегистрировали в Псковской области за неделю. Фото: ПАИ

За этот же период в области зарегистрировали 4 608 случаев ОРВИ. Доля детей от этих заболевших – 62,9%. В Пскове же выявили 2 271 случай заболевания.

Всего за неделю в регионе госпитализировали 28 человек с симптомами острых респираторных вирусных инфекций. Это на четыре случая меньше, чем на предыдущей неделе. Кроме того, за этот период в регионе зарегистрировали 61 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе у 13 детей.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями остаётся на уровне среднего многолетнего показателя, отметили в управлении. В области зарегистрировали 51 случай.

«Ситуация в Псковской области по заболеваемости острыми кишечными инфекциями, инфекциями верхних дыхательных путей, групповым случаям инфекционных заболеваний остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области», – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, ждать ли псковичам вторую волну пневмонии.

Напомним, сейчас в больницах Псковской области находится 71 ребёнок с внебольничной пневмонией.

Ранее глава Пскова Борис Елкин в связи с высокой заболеваемостью пневмонией принял решение отправить с 21 октября школы города на дистанционное обучение. При этом в образовательных учреждениях на время карантина сформированы дежурные группы в начальных классах. Также с 21 октября приостановлены занятия в учреждениях допобразования.

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