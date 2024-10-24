Случаи заболевания внебольничной пневмонией зафиксированы во всех районах Псковской области

09:26, 24 октября 2024, ПАИ

Случаи заболевания внебольничной пневмонией зафиксированы во всех муниципалитетах Псковской области. Об этом стало известно на очередном заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии региона.

Среднеобластные показатели крайне превышены в Пскове, Псковском, Гдовском, Куньинском и Новосокольническом районах, а также в Порховском муниципальном округе.

Напомним, что всего в регионе зарегистрировали 287 случаев, из которых более половины пришлось на детей в возрасте до 17 лет.