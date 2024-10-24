Заболеваемость ковидом выросла в Псковской области

09:41, 24 октября 2024, ПАИ

Заболеваемость коронавирусом выросла в Псковской области. Об этом стало известно на очередном заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии региона.

На прошлой неделе в Псковской области зарегистрировали 61 случай заболевания ковидом.

Ранее сообщалось, что случаи заболевания внебольничной пневмонией зафиксированы во всех муниципалитетах региона.