Заболеваемость ковидом выросла в Псковской области
Заболеваемость коронавирусом выросла в Псковской области. Об этом стало известно на очередном заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии региона.
На прошлой неделе в Псковской области зарегистрировали 61 случай заболевания ковидом.
Ранее сообщалось, что случаи заболевания внебольничной пневмонией зафиксированы во всех муниципалитетах региона.
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