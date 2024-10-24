Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт в музее-усадьбе Модеста Мусоргского

11:57, 24 октября 2024, ПАИ

Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт в Мемориальном музее-усадьбе М. П. Мусоргского в деревне Наумово Куньинского района 3 ноября в 17:00. Об этом ПАИ сообщили в музее.

Мероприятие начнётся с показа фильма о Н. А. Римском-Корсакове, приуроченного к 180-летию со дня рождения композитора. Помимо этого, гостям покажут театрализованную программу «Мир дворянской усадьбы XIX века». Завершится «Ночь искусств» экскурсией по музею при свечах, во время которой расскажут о жизни и творчестве русского композитора.

Уточнить стоимость и записаться можно по телефону 8-811-493-11-40.

Помимо этого, «Ночь искусств» пройдёт в Пушкинском заповеднике и музее-усадьбе Софьи Ковалевской в Полибино Великолукского района.