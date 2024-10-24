Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт в музее-усадьбе Модеста Мусоргского

Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт в Мемориальном музее-усадьбе М. П. Мусоргского в деревне Наумово Куньинского района 3 ноября в 17:00. Об этом ПАИ сообщили в музее.

Мероприятие начнётся с показа фильма о Н. А. Римском-Корсакове, приуроченного к 180-летию со дня рождения композитора. Помимо этого, гостям покажут театрализованную программу «Мир дворянской усадьбы XIX века». Завершится «Ночь искусств» экскурсией по музею при свечах, во время которой расскажут о жизни и творчестве русского композитора.

Уточнить стоимость и записаться можно по телефону 8-811-493-11-40.

Помимо этого, «Ночь искусств» пройдёт в Пушкинском заповеднике и музее-усадьбе Софьи Ковалевской в Полибино Великолукского района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 октября 2024

Паломничество в Печоры перестало быть привязано к сезону – митрополит Матфей
24 октября 2024

В Псково-Печерском монастыре открывается Общероссийское совещание епархиальных древлехранителей
24 октября 2024

Древлехранитель Псковской епархии станет гостем программы «Проект Реставрация»
23 октября 2024

Взятую в библиотеке книгу вернули спустя 101 год
22 октября 2024

Центр добровольчества «Путь добра» откроют в Печорах в декабре
22 октября 2024

Псковичка стала участницей гала-концерта фестиваля «Белая трость», организованного фондом Дианы Гурцкой
22 октября 2024

Выставка «Новая Земля» открылась в Пскове
22 октября 2024

Обменные гастроли Русского драматического театра Удмуртии и Псковского драмтеатра обсуждают на пресс-конференции

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...