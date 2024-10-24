Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт в музее-усадьбе Модеста Мусоргского
Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт в Мемориальном музее-усадьбе М. П. Мусоргского в деревне Наумово Куньинского района 3 ноября в 17:00. Об этом ПАИ сообщили в музее.
Мероприятие начнётся с показа фильма о Н. А. Римском-Корсакове, приуроченного к 180-летию со дня рождения композитора. Помимо этого, гостям покажут театрализованную программу «Мир дворянской усадьбы XIX века». Завершится «Ночь искусств» экскурсией по музею при свечах, во время которой расскажут о жизни и творчестве русского композитора.
Уточнить стоимость и записаться можно по телефону 8-811-493-11-40.
Помимо этого, «Ночь искусств» пройдёт в Пушкинском заповеднике и музее-усадьбе Софьи Ковалевской в Полибино Великолукского района.
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