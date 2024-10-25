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Директор островской гимназии Лариса Петрикова: «Губернаторский дневник» помогает сформировать умение работать на своё будущее

Акция «Губернаторский дневник» помогает сформировать умение работать на своё будущее, заявила директор островской гимназии Лариса Петрикова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

«Участие в акции даёт возможность ученикам проявить себя не просто в каком-то разовом кратковременном мероприятии. Это позволяет ребятам напрямую пообщаться с первым лицом области, задать интересующие их вопросы. Это помогает сформировать умение работать на перспективу, на своё будущее. При этом победители переживают ситуацию успеха, а школа – гордость за своих учеников!» – отметила она.

Лариса Петрикова также рассказала, что на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым ученик гимназии Кирилл Сула обратился к главе региона с просьбой подумать о возможности открытия в районе группы обучения по программированию. «Михаил Юрьевич не только услышал, но и не забыл о просьбе», – подчеркнула Лариса Петрикова.

С октября на базе гимназии открыта группа по обучению программированию. Занятия проводит сотрудник «IT-куб. Псков» Никита Михайлов – выпускник островской гимназии. «Это реальная возможность работы с одарёнными детьми. Данная акция очень полезна, потому что она вызывает неподдельный живой интерес со стороны учеников, родителей и педагогов», – заключила Лариса Петрикова.

Отметим, ученики этой гимназии, а также средних школ № 1, № 3, № 4, № 7 имени В. Н. Пушкарёва и других школ Островского района ежегодно принимают активное участие в акции «Губернаторский дневник». Отличники района в предыдущие годы не раз участвовали во встречах с главой региона.

Ранее сообщалось, как школьники из Пскова могут принять участие в акции «Губернаторский дневник». Как акция проходила в предыдущие годы, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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