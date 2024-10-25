Более 30 антикварных книг передали псковские таможенники в Минкультуры РФ
34 антикварные книги передали таможенники в Министерство культуры РФ за девять месяцев 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни.
Также сотрудники ведомства передали в Минкультуры РФ старинные монеты и две иконы.
В управление президента России по государственным наградам таможенники передали орден и медаль, а в Гохран России они направили ювелирные украшения из драгоценных металлов стоимостью более 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что шесть антикварных книг и икону Николая Чудотворца передали псковские таможенники Министерству культуры РФ.
Напомним, 25 октября отмечают День таможенника России.
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