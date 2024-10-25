Более 30 антикварных книг передали псковские таможенники в Минкультуры РФ

11:28, 25 октября 2024, ПАИ

34 антикварные книги передали таможенники в Министерство культуры РФ за девять месяцев 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни.

Также сотрудники ведомства передали в Минкультуры РФ старинные монеты и две иконы.

В управление президента России по государственным наградам таможенники передали орден и медаль, а в Гохран России они направили ювелирные украшения из драгоценных металлов стоимостью более 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что шесть антикварных книг и икону Николая Чудотворца передали псковские таможенники Министерству культуры РФ.

Напомним, 25 октября отмечают День таможенника России.