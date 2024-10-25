Коллектив «Русские узоры» стал основателем хореографического Максимовского фестиваля
Заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца «Русские узоры» стал основателем открытого регионального фестиваля по хореографическому искусству, посвящённого творчеству заслуженного работника культуры РСФСР, известного на Псковщине хореографа и педагога Владимира Максимова. Об этом рассказала руководитель коллектива Ирина Казимир на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 25 октября.
«Мы хотим рассказать сначала всей Псковской области, а потом всей стране, кто такой Владимир Константинович Максимов. Он один из ведущих хореографов, балетмейстеров нашей Псковской земли, который прославлял её ещё в те времена, в 1970-80-е годы, когда танцевал в колонном зале Дома союзов на Красной площади и в Кремлевском дворце съездов. Ансамбль «Песни и пляски» – это коллектив, который прославлял нашу страну, а Владимир Максимов – балетмейстер, которого должны знать. К сожалению, так бывает в истории, что мы очень часто забываем тех людей, которые начинали именно псковский танец, начинали прославлять нашу землю. Это тот человек, который начал всё с самого начала», – сказала Ирина Казимир.
Ансамбль «Песни и пляски» состоял из хора, оркестра и танцевальной группы. Сейчас представлена только танцевальная группа «Театр танца «Русские узоры». В коллективе 420 танцоров и шесть педагогов.
«Мы решили, что о нашем основателе и о том человеке, который начинал этот ансамбль, должны знать все, потому что в его танцах любовь к Родине, к Отчизне, к своему краю – всё было в его хореографии», – отметила гостья пресс-конференции.
Руководитель «Театра танца «Русские узоры» подчеркнула, что инициативная группа ансамбля написала проект и был выигран грант.
«Мы хотим, чтобы фестиваль был ежегодным, коллективы Псковской земли готовились к нему, чтобы это были танцы социально-патриотического или патриотического направлений. Это может быть и просто хоровод, но хоровод о нашей Псковской земле, нашем крае с большой вековой традицией. Нам есть что показать и рассказать», – заключила Ирина Казимир.
Ранее сообщалось, что около 500 псковичей примут участие в хореографическом фестивале.
Напомним, что автономная некоммерческая организация культуры, искусства и спорта «Центр талантов» в 2024 году получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив на реализацию творческого социального проекта «Региональный фестиваль хореографического искусства».
Коллектив «Русские узоры» стал основателем хореографического Максимовского фестиваля
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