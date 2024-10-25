Коллектив «Русские узоры» стал основателем хореографического Максимовского фестиваля

16:42, 25 октября 2024, ПАИ

Заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца «Русские узоры» стал основателем открытого регионального фестиваля по хореографическому искусству, посвящённого творчеству заслуженного работника культуры РСФСР, известного на Псковщине хореографа и педагога Владимира Максимова. Об этом рассказала руководитель коллектива Ирина Казимир на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 25 октября.

«Мы хотим рассказать сначала всей Псковской области, а потом всей стране, кто такой Владимир Константинович Максимов. Он один из ведущих хореографов, балетмейстеров нашей Псковской земли, который прославлял её ещё в те времена, в 1970-80-е годы, когда танцевал в колонном зале Дома союзов на Красной площади и в Кремлевском дворце съездов. Ансамбль «Песни и пляски» – это коллектив, который прославлял нашу страну, а Владимир Максимов – балетмейстер, которого должны знать. К сожалению, так бывает в истории, что мы очень часто забываем тех людей, которые начинали именно псковский танец, начинали прославлять нашу землю. Это тот человек, который начал всё с самого начала», – сказала Ирина Казимир.

Ансамбль «Песни и пляски» состоял из хора, оркестра и танцевальной группы. Сейчас представлена только танцевальная группа «Театр танца «Русские узоры». В коллективе 420 танцоров и шесть педагогов.

«Мы решили, что о нашем основателе и о том человеке, который начинал этот ансамбль, должны знать все, потому что в его танцах любовь к Родине, к Отчизне, к своему краю – всё было в его хореографии», – отметила гостья пресс-конференции.

Руководитель «Театра танца «Русские узоры» подчеркнула, что инициативная группа ансамбля написала проект и был выигран грант.

«Мы хотим, чтобы фестиваль был ежегодным, коллективы Псковской земли готовились к нему, чтобы это были танцы социально-патриотического или патриотического направлений. Это может быть и просто хоровод, но хоровод о нашей Псковской земле, нашем крае с большой вековой традицией. Нам есть что показать и рассказать», – заключила Ирина Казимир.

Ранее сообщалось, что около 500 псковичей примут участие в хореографическом фестивале.

Напомним, что автономная некоммерческая организация культуры, искусства и спорта «Центр талантов» в 2024 году получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив на реализацию творческого социального проекта «Региональный фестиваль хореографического искусства».