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Культура

Проблему наличия парней в псковских танцевальных коллективах обсудили эксперты

Проблему наличия парней в псковских танцевальных коллективах обсудили эксперты в медиацентре ПАИ на пресс-конференции, посвящённой предстоящему хореографическому Максимовскому фестивалю.

Проблему наличия парней в псковских танцевальных коллективах обсудили эксперты. Фото здесь и далее: ПАИ

«На самом деле эта проблема федерального масштаба. Я исключил бы только Челябинскую и Пензенскую области, там мужской половины достаточно в народной хореографии. Во всех остальных регионах эта проблема очень весомая», – подчеркнул заслуженный артист России, преподаватель народно-сценического танца Алексей Рубцов.

Алексей Рубцов

Многие коллективы, в том числе и «Театр танца «Русские узоры» страдают от недостатка мужчин, потому что полноценного танца не получается, заметил эксперт.

«Всю палитру русского танца можно раскрыть только в парном танце, в отношениях, а этого не происходит, и балетмейстерам, хореографам приходится выкручиваться и ставить на одних женщин. Проблема решаема, но нужно время», – отметил Алексей Рубцов.

Он также подчеркнул, что часто родители выбирают для детей те секции и направления, которые ближе находятся к дому, чтобы было удобно водить туда детей. По его мнению, такой выбор не всегда правильный.

«Есть коллективы дополнительного образования, как «Русские узоры», есть коллективы, которые направлены на профессиональное обучение. Например, я работаю в хореографическом колледже, к нам ведут получать профессию. Чего боятся родители, что танцы – это не мужская профессия», – заметил Алексей Рубцов.

Александр Царкозенко

Директор Дома офицеров Пскова Александр Царкозенко также указал на то, что проблема есть, но её пытаются решать.

«Понятно, когда мужчины идут в профессию или родители отдают ребёнка обучаться, они смотрят перспективу. Хорошо если бы у нас был профессиональный хореографический коллектив в области. Есть и другие методы привлечения мальчиков на танцы. Бывает, что в одной семье есть девочка и мальчик. Сестра пришла танцевать, и мы предлагаем родителям привести мальчика, поскольку есть театр, вокал, хореография. Также если ходит два ребёнка – есть льгота, и летом мы детей вывозим отдыхать, стараемся, чтобы они, посещая конкурсы, фестивали, могли посмотреть ещё экскурсии, узнавать историю, не просто танцевать, а жить в этом коллективе», – объяснил Александр Царкозенко.

Сергей Коротков

Председатель общественного совета при комитете по культуре Псковской области Сергей Коротков также солидарен с тем, что в танцах нет парней.

«Скорее всего проблемы одинаковые везде. Помимо исполнителей хореографии именно мужчин, нет и педагогов мужчин. Со стороны общественного совета, я думаю, мы такие мероприятия обязательно будем поддерживать. В ближайшую повестку совета я внесу вопрос о том, что надо танцы как-то популяризировать, возможно применять новые методы работ, чтобы как-то подтягивать мужское население к такому замечательному и душевному направлению», – сказал Сергей Коротков.

Александр Царкозенко также отметил, что танец – это не только искусство и развлечение, но ещё и спорт. Танцы влияют на выносливость, физическую подготовку. «Это и спорт, и искусство. Занимаясь танцами, ребёнок ещё получает и патриотическое воспитание. Это воспитание нашего подрастающего поколения», – подчеркнул он.

Ирина Казимир

Ирина Казимир поддержала коллег и сказала, что мечтает о появлении профессионального хореографического коллектива в Псковской области.

Напомним, что около 500 псковичей примут участие в Максимовском хореографическом фестивале.

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